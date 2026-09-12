پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از پیشبینی سرویس ایاب و ذهاب در ۱۳ مسیر شهری برای جابهجایی شهروندان به محل برگزاری کنگره شهدای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد میرزاییان گفت: بهمنظور تسهیل حضور شهروندان در این رویداد فرهنگی و فراهمکردن امکان استفاده آسان مردم از حملونقل عمومی، سرویسهای ایاب و ذهاب در مسیرهای مختلف شهری پیشبینی شده است.
وی افزود: ناوگان حملونقل عمومی از ساعت ۱۵:۳۰ عصر در مسیرهای تعیینشده به سمت مجموعه ورزشی شهدای دانشآموز حرکت خواهد کرد و سرویسهای برگشت نیز از محل برگزاری کنگره از ساعت ۱۸:۳۰ پیشبینی شده است.
به گفته وی این سرویسها از مسیرهای مسجد شهدای کاظمپور، مسجدالرضا در خیابان ملت، مسجد امام حسین (ع) فرهنگیان، مسجد امام حسن (ع) دروازه سامان، مسجد صاحبالزمان (عج)، مسجد حضرت قاسم (ع) منظریه، مسجد سلمان فارسی منظریه، مسجد امام هادی (ع) منظریه، مسجد امام رضا (ع) میرآباد، مسجد حضرت زینب (س) میرآباد، مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) میرآباد و مسجد امام حسن (ع) میرآباد به سمت مجموعه ورزشی شهدای دانشآموز برقرار خواهد بود.
وی گفت: همچنین از مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، مسجد خاتمالنبی (ص) و مسجد خاتمالنبیا (ص) در محدوده بهارستان، برونپهنه و میدان قدس نیز سرویسهای حملونقل عمومی برای جابهجایی شهروندان به محل برگزاری کنگره و بالعکس پیشبینی شده است.