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یازدهمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی با حضور ناشران، پژوهشگران و فعالان حوزه نشر در مشهد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون علمی حوزه علمیه خراسان در آیین افتتاح نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی گفت: این رویداد با حضور بیش از ۱۱۳ غرفه دار و ۱۲۰ ناشر، میزبان ۲۵ هزار عنوان کتاب و اثر تخصصی است و به عنوان ویترین جریان تولید علمی حوزه، تازه ترین دستاوردهای نشر حوزوی و معارف اسلامی را ارائه می کند.
حجت الاسلام مهدی رضایی افزود: کتاب های تخصصی حوزوی، معارف اسلامی و علوم انسانی اسلامی، نوشت افزار ایرانی ـ اسلامی، بخش دیجیتال و فناوری، خدمات تخصصی پژوهشی و آثار ویژه کودک و نوجوان از بخش های مختلف این نمایشگاه است.
وی با اشاره به تنوع موضوعی آثار ارائه شده اظهار کرد: کتاب های مرتبط با فقه، اصول، فلسفه، کلام، تفسیر، قرآن، حدیث، ادعیه، اخلاق، خانواده، تربیت، مشاوره و آثار مرتبط با شهدا و دفاع مقدس در این نمایشگاه عرضه شده است.
معاون علمی حوزه علمیه خراسان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تسهیل دسترسی پژوهشگران، طلاب و علاقه مندان به منابع علمی و معرفی تازه های نشر در حوزه علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی عنوان کرد.
رضایی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های علمی، کارگاه های روش تحقیق و مقاله نویسی، مشاوره های پژوهشی و کارآفرینی برای طلاب، رونمایی از ۱۵ اثر جدید حوزه علمیه خراسان و معرفی ناشران برتر از دیگر برنامه های این دوره از نمایشگاه است.
وی همچنین با اشاره به حضور ناشران و نمایندگی هایی از کشورهای عراق و لبنان در این نمایشگاه، گفت: این حضور زمینه ای برای تعامل بیشتر در حوزه نشر و تولیدات علمی جهان اسلام فراهم می کند.
نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی تا ۲۸ شهریورماه، در محل مجتمع حوزوی آیت الله شاهرودی مشهد میزبان علاقمندان است.