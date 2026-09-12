به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمد علی طالبی استاندار کرمان در جلسه شورای آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم ارتقای انسجام اجتماعی از طریق بازگشایی مدارس، از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند کمک و مدارس غیرانتفاعی خبر داد.



وی همچنین بر تکریم جایگاه معلم و مشارکت خیرین در تأمین هزینه‌های جاری مدارس تأکید کرد.

استاندار در جلسه بررسی آمادگی مدارس پیش از شروع سال تحصیلی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها برای بازگشایی پرنشاط مدارس، آن را نماد بازگشت امید به جامعه دانست.



وی با تأکید بر جلوگیری از غافلگیری والدین و دانش‌آموزان، خواستار توجه ویژه به تأمین نیروی انسانی، امکانات رفاهی و سرویس‌های مدارس شد.

طالبی در ادامه با اشاره به جایگاه کلیدی معلم به عنوان سرمایه اصلی آموزش و پرورش، اعلام کرد: استانداری آماده است تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، اقدامات عملی و ویژه‌ای برای تکریم جایگاه معلمان در استان انجام دهد.

وی همچنین با اشاره به ممنوعیت دریافت وجه غیرقانونی از والدین، پیشنهاد فعال‌سازی مجمع خیرین برای تأمین هزینه‌های جاری مدارس را مطرح کرد و افزود: در حوزه مولدسازی نیز برای پوشش بخشی از هزینه‌ها، حداکثر همراهی با آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت.

در بخش تخصصی، استاندار بر تقویت هنرستان‌ها از نظر فضا، تجهیزات و نرم‌افزار تأکید کرد و افزود: «افزایش ضریب هنرستان‌ها در نظام آموزش متوسطه، افتخاری برای استان خواهد بود.



در پایان، وی از اختصاص ۵ میلیارد تومان برای حمایت از مدارس غیرانتفاعی و ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت خبر داد.