پخش زنده
امروز: -
۶ اثر از فیلمسازان کرمانشاهی با راهیابی به پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم صد، در بخشهای مختلف این رویداد سینمایی با موضوع ویژه «وطن» به نمایش درمیآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی حوزه هنری استان کرمانشاه، اعلام کرد: ۶ اثر از فیلمسازان کرمانشاهی در این جشنواره حضور خواهند داشت و آثار تولیدشده توسط هنرمندان این استان در کنار دیگر آثار منتخب به نمایش درمیآید.
در بخش ویژه مسابقه این جشنواره با عنوان «برای وطن»، ۲ مستند کوتاه از فیلمسازان کرمانشاهی حضور دارند. مستند «فرزند هفتم» به کارگردانی عباس نجمی و تهیهکنندگی علی حقیقی و مستند «قهرمان بالام» به کارگردانی و تهیهکنندگی عباس نجمی، از جمله آثار راهیافته به این بخش هستند.
این ۲ اثر در واحد هنرهای تصویری حوزه هنری کرمانشاه تولید شدهاند و قرار است در قالب بخش ویژه «برای وطن» در پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم صد اکران شوند.
همچنین چهار اثر دیگر از فیلمسازان کرمانشاهی در این جشنواره حضور دارند. فیلمهای «ده و چهل و پنج» و «مهمان مامان» هر ۲ به کارگردانی بنیامین ایثاری و تهیهکنندگی محیا دوشکار، از دیگر آثار راهیافته به این رویداد هستند.
«میبیند» به کارگردانی نوید چهری و تهیهکنندگی دانیال محبی و «تنگه هرمز» به کارگردانی آرش بختیار نیز چهارمین و پنجمین آثار معرفیشده از فیلمسازان کرمانشاهی هستند.
پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم صد با موضوع ویژه «وطن» از ٢٤ الی ٢٧ شهریور در سالنهای اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی اکران خواهد شد و آثار منتخب این دوره در بخشهای مختلف جشنواره به نمایش درمیآید.