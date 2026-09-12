به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی‌زاده گفت: برداشت سیب در شهرستان پردیس از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده و ۱۳۱ هکتار از باغات شهرستان به کشت سیب اختصاص دارد.

وی افزود: میانگین عملکرد باغات سیب شهرستان حدود ۴۰ تن در هکتار است و پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت از برخی باغات با عملکرد بالاتر از میانگین شهرستانی همراه باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پردیس همچنین از آغاز برداشت گردو در ۱۶۴ هکتار از باغات شهرستان خبر داد و گفت: پس از آن، برداشت انار از ۳۶ هکتار باغات شهرستان آغاز خواهد شد.

مهدی‌زاده با اشاره به فعالیت زنبورداران شهرستان نیز افزود: ۳۷ کندوی زنبور عسل به‌صورت رایگان میان زنبورداران شهرستان توزیع شده و میزان برداشت عسل در سال گذشته حدود ۵۶ تن بوده است.