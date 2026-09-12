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سخنگوی وزارت امور خارجه در بازدید از مناطق آسیبدیده و ورزشگاه شهید نعیمی شهرستان لامرد، ابعاد هولناک حمله تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی را در زمان دفاع مقدس سوم به این شهرستان تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه در بازدید از مناطق آسیبدیده و ورزشگاه شهید نعیمی لامرد، ابعاد هولناک این حمله را تشریح کرد.
بقائی با اشاره به شدت شقاوت عاملان این اقدام گفت: در این حمله، چهار موشک در یک شهر ۳۰ هزار نفری مورد استفاده قرار گرفته که هر یک حامل حدود ۱۸۰ هزار ترکش بوده است. این پرتابهها تنها در ۳۵ ثانیه، شعاعی ۵۰۰ متری را هدف قرار داده و ۲۰۰ انسان بیگناه، از جمله کودکان را به شهادت رسانده یا مجروح کردهاند.
وی با تأکید بر عامدانه بودن این حملات، تصریح کرد: دشمن بهصورت کاملاً آگاهانه حضور غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی از سخنان خود به منشأ شلیک موشکها اشاره کرد و افزود: اطلاعات موجود نشان میدهد که این موشکها از خاک یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس پرتاب شدهاند. این اقدام، نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل از سوی آمریکا است که از حاکمیت ملی کشورهای دیگر برای حمله به ایران سوءاستفاده کرده است.
بقائی در عین حال تأکید کرد که این موضوع نافی مسئولیت کشورهایی که اجازه استفاده از قلمرو و امکانات خود برای این جنایات را دادهاند، نیست و این حق برای ایران باقی میماند که عدم پایبندی به اصل حسن همجواری را پیگیری کند.
وی در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران، ضمن تأکید بر لزوم ثبت این جنایات در سازمان ملل و مجامع حقوق بشری، خاطرنشان کرد که قوه قضاییه شعبههای ویژهای برای طرح دعوای شهروندان آسیبدیده اختصاص داده است.
بقائی همچنین رسانهها را مسئول دانست تا نگذارند این فاجعه از حافظه بشریت پاک شود و تأکید کرد که مطالبه عدالت، تنها راه جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی در سایر نقاط جهان است.
پیشتر، سخنگوی وزارت امور خارجه با حضور در گلزار شهدای لامرد و ادای احترام به مقام آنان، برنامههای خود را با دیدار از خانوادههای آسیبدیده و سخنرانی در محل تجمع «امت مبعوث» ادامه داد.