به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان داراب گفت: با توجه به نیاز بیمار با عارضه قلبی به دریافت خدمات درمانی پیشرفته از درمانگاه روستای تل بارگاه به بیمارستان امام حسن مجتبی این شهرستان، بالگرد اورژانس به پرواز درآمد.

هادی کشاورز افزود: بیمار پس از دریافت مراقبت‌های درمانی، به صورت ایمن به مرکز درمانی داراب منتقل شد تا روند درمان تخصصی برای وی انجام شود.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.