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ای اف سی، فدراسیون فوتبال ایران به دلیل ارسال دیرهنگام درخواست مجوز برای برگزاری دو دیدار بینالمللی پرسپولیس و تیم کمتر از ۲۳ سال کشورمان، در مجموع ۲ هزار دلار جریمه کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل نقض مقررات مربوط به فرآیند دریافت مجوز برای برگزاری دیدارهای بینالمللی جریمه کرد.
در یکی از پروندهها که مربوط به دیدار آلانیا اسپور و پرسپولیس در ۳۰ ژوئیه (۸ مرداد) است، فدراسیون فوتبال ایران به دلیل ارسال دیرهنگام درخواست مجوز، مرتکب نقض مقررات AFC در خصوص دیدارهای بینالمللی شده و به پرداخت یک هزار دلار جریمه محکوم شده است.
در پرونده دیگر نیز که به دیدار کایسریاسپور ترکیه و تیم کمتر از ۲۳ سال ایران در ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیر) مربوط میشود، فدراسیون فوتبال ایران به دلیل مشابه به پرداخت هزار دلار جریمه محکوم شده است.
بر اساس تصمیمهای صادرشده، فدراسیون فوتبال ایران باید هر یک از این جریمهها را ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم پرداخت کند.
در نتیجه، مجموع جریمه تعیینشده برای فدراسیون فوتبال ایران در این دو پرونده ۲ هزار دلار است.