در پی بسته‌شدن مرز‌های زمینی شلمچه و چذابه از سوی کشور عراق، هزاران مسافر ایرانی که در سمت عراقی مرز حضور دارند، به دلیل محدودیت‌های ایجادشده امکان بازگشت به کشور را پیدا نکرده و در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شماری از خانواده‌ها و کودکان خردسال نیز در میان مسافران گرفتار در مرز حضور دارند و نبود اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت مرزها و زمان ازسرگیری تردد، موجب افزایش نگرانی‌ها شده است.

مسافران حاضر در مرز اعلام کرده‌اند تاکنون پاسخ روشنی درباره زمان و نحوه بازگشت آنان به ایران دریافت نکرده‌اند و خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت موجود هستند.

این مسافران از مسئولان ایرانی درخواست کرده‌اند با پیگیری موضوع از طرف‌های عراقی، ضمن ارائه اطلاع‌رسانی شفاف درباره آخرین وضعیت مرزها، تمهیدات لازم برای بازگشت آنان به کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم کنند.

تداوم بلاتکلیفی مسافران، به‌ویژه خانواده‌های دارای کودک، ضرورت پیگیری و اطلاع‌رسانی فوری درباره وضعیت تردد در مرزهای زمینی عراق را دوچندان کرده است.