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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در هفته گذشته ۵ هزار و ۲۲۳ مسافر وارد کیش شدند و ۴ هزار و ۳۷۶ مسافر نیز از کیش خارج شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در مجموع ۵ هزار و ۶۰۴ مسافر جابهجا شدند که شامل ۲ هزار و ۹۹۷ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۶۰۷ مسافر خروجی بود.
شناورهای مسیر دریایی کیش در این مدت ۱۱۲ سفر انجام دادند که شامل ۵۶ سفر ورودی و ۵۶ سفر خروجی است.
در این مدت هزار و ۸۶۸ دستگاه خودروی سواری با شناورهای خودروبر جابهجا شد و از این تعداد، ۹۹۹ دستگاه وارد کیش شدند و ۸۶۹ دستگاه از کیش خارج شدند.
شناورهای مسافری تندرو نیز با انجام ۸۲ سفر، در مجموع ۳ هزار و ۹۹۵ مسافر را جابهجا کردند و از این تعداد، ۲ هزار و ۲۲۶ مسافر ورودی و هزار و ۷۶۹ مسافر خروجی ثبت شده است.
آمار سفرهای شناورها شامل ۴۱ سفر ورودی و ۴۱ سفر خروجی بوده است.