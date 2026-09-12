با هدف بزرگداشت یاد و نام آقای شهید ایران، کارگران کوهنورد ۱۰ استان کشور به قله سرداغی ارومیه صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف بزرگداشت یاد و نام آقای شهید ایران، کارگران کوهنورد ۱۰ استان کشور به قله کوه سرداغی ارومیه صعود کردند.

در این حرکت ورزشی که به همت انجمن کوهنوردی کارگران کشور برگزار شد ۶۰ کوهنورد شرکت کننده بعد از صعود به کوه سرداغی یاد و نام رهبر شهید ایران را گرامی داشتند.

در پایان این حرکت ورزشی و فرهنگی و به پاس توسعه فرهنگ ورزش‌های همگانی و تقویت روحیه همدلی، با اهدای لوح از شرکت کنندگان قدردانی شد.