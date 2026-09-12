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مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: با هدف کاهش مصرف گاز و افزایش بهره وری در استان تاکنون ۴۶۵ دستگاه تجهیزات هوشمندسازی موتورخانه نصب و سه هزار و ۷۹۷ واحد موتورخانه بهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: اجرای همزمان طرحهای هوشمندسازی و بهسازی موتورخانهها و جایگزینی بخاریهای فرسوده، گامی مؤثر در کاهش اتلاف انرژی، مدیریت مصرف گاز و ارتقای بهرهوری تجهیزات گرمایشی در استان است.
محمودی افزود: در راستای کاهش مصرف گاز و افزایش بهره وری در استان تاکنون ۴۶۵ دستگاه تجهیزات هوشمندسازی موتورخانه نصب، سه هزار و ۷۹۷ واحد موتورخانه بهسازی و سه هزار و ۱۸۲ بخاری فرسوده با بخاریهای کممصرف و راندمان بالا جایگزین شده است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف گاز تأکید کرد: طرح هوشمندسازی موتورخانهها با هدف مدیریت مصرف، افزایش بهره وری سیستمهای گرمایشی و کاهش اتلاف انرژی در موتورخانههای مشمول اجرا میشود.
محمودی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵ دستگاه تجهیزات هوشمندسازی موتورخانه در استان نصب شده و با احتساب اقدامات انجامشده از ابتدای اجرای طرح، مجموع تجهیزات نصبشده در استان به ۴۶۵ دستگاه رسیده است.
به گفته وی همچنین در حال حاضر ۵۸ دستگاه دیگر در مرحله نصب قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی به اجرای طرح بهسازی موتورخانهها اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف مدیریت و کاهش مصرف گاز مشترکانی که دارای موتورخانه حرارت مرکزی هستند، اجرا میشود.
محمودی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح بهسازی موتورخانه برای ۲۱ مشترک و در مجموع ۴۱ واحد موتورخانه اجرا شده است و از ابتدای اجرای طرح تاکنون نیز هزار و ۲۱۲ مشترک، معادل ۳ هزار و ۷۹۷ واحد موتورخانه زیرپوشش این طرح قرار گرفتهاند.
وی همچنین با اشاره به اجرای طرح جایگزینی بخاریهای فرسوده با بخاریهای کممصرف و راندمان بالا افزود: در راستای افزایش بهرهوری انرژی، کاهش مصرف گاز و جایگزینی تجهیزات گرمایشی فرسوده، تاکنون در مجموع ۳ هزار و ۱۸۲ دستگاه بخاری کم مصرف راندمان بالا از نوع A و B در استان نصب شده است.