نشست مشترک اداره‌کل آموزش و پرورش استان با صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری با هدف بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک، ارتقای پوشش رسانه‌ای برنامه‌های طرح مهر و هم‌افزایی در برگزاری کنگره شهدای استان در آستانه بازگشایی مدارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری از برنامه‌های بازگشایی مدارس به عنوان «نوروز دانش» یاد کرد و افزود: یکی از اولویت‌های مهم، مقابله با فاصله‌گیری دانش‌آموزان از محیط پرنشاط مدرسه در اثر جذابیت‌های کاذب فضای مجازی است.

فرهادی گفت: پوشش زنده آیین‌های نمادین جشن شکوفه‌ها و جشن جوانه‌ها و آغاز سال تحصیلی، هماهنگی برای برگزاری ویژه‌برنامه‌های بازگشایی در کنار ایام کنگره شهدای استان، نواخته شدن زنگ نماز و زنگ اقتدار در اول مهر، حضور خانواده معظم شهدا و رزمندگان در مدارس، اجرای سرود‌های بومی و محلی، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و حضور مسئولان آموزش و پرورش در برنامه‌های گفت‌وگومحور رسانه، از برنامه‌های شاخص پیش‌بینی‌شده برای بازگشایی باشکوه مدارس است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان هم با تبیین دو برنامه محوری دولت در عرصه تعلیم و تربیت گفت: مهرماه سال جاری ۴۴ طرح آموزشی به بهره‌برداری می‌رسد.

خدادای از یک رویداد خدماتی-تجهیزاتی بزرگ در استان خبر داد و افزود: با هدف تجهیز عادلانه مدارس، کاروان بزرگ تجهیزات آموزشی، ورزشی و اداری در روز ۲۵ شهریورماه و در حاشیه برنامه‌های کنگره شهدای استان به تمامی مناطق ۱۸‌گانه آموزشی استان اعزام خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی منسجمی برای توانمندسازی معلمان دوره‌های ابتدایی و متوسطه، به‌روزرسانی محتوا‌های آموزشی و تأمین ملزومات آموزشی شکل گرفته است.