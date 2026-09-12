با بهره‌برداری رسمی از چهار واحد نیروگاه برق‌آبی چم‌شیر با مجموع ظرفیت ۱۲۰ مگاوات و یک واحد نیروگاهی رودبار لرستان، بخشی از ظرفیت جدید برق‌آبی کشور وارد مدار شد و برق تولیدی این واحد‌ها به شبکه سراسری تزریق شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، چهار واحد نیروگاه برق‌آبی چم‌شیر با مجموع ظرفیت ۱۲۰ مگاوات و یک واحد نیروگاهی رودبار لرستان با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و جمعی از معاونان و مدیران ارشد صنعت آب و برق به بهره‌برداری رسیدند.

این واحد‌ها با همت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بهره‌برداری رسیده‌اند و برق تولیدی آنها به شبکه سراسری کشور تزریق شده است.

با بهره‌برداری از واحد‌های جدید چم‌شیر، ۱۲۰ مگاوات انرژی پاک و تجدیدپذیر برق‌آبی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است؛ اقدامی که به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تقویت پایداری شبکه برق کمک می‌کند.

نیروگاه برق‌آبی چم‌شیر بر روی رودخانه زهره در استان کهگیلویه و بویراحمد احداث شده و با بهره‌برداری از واحد‌های جدید، بخشی از نیاز شبکه برق کشور از طریق انرژی پاک و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.