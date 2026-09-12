استاندار تهران با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ مردم در برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: مساجد، محلات، مدارس و دانشگاه‌ها باید به کانون اصلی این برنامه‌ها تبدیل شوند و از ظرفیت پیشکسوتان، رزمندگان و ایثارگران برای انتقال مستقیم تجربه‌های دفاع و مقاومت به نسل جدید استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس استان تهران با اشاره به ضرورت انسجام میان دستگاه‌های مسئول گفت: برنامه‌های این مناسبت باید در قالب یک نقشه منسجم استانی و با تقسیم کار مشخص اجرا شود تا هر دستگاه، متناسب با ظرفیت و مأموریت خود، بخشی از این برنامه را بر عهده گیرد.

وی با تأکید بر رویکرد مردمی و محله‌محور افزود: ظرفیت مساجد، کانون‌های فرهنگی، مدارس، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و مجموعه‌های مردمی می‌تواند دامنه اثرگذاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس را افزایش دهد و زمینه ارتباط نزدیک‌تر نسل جوان با مفاهیم ایثار، مقاومت و دفاع از کشور را فراهم کند.

استاندار تهران حضور پیشکسوتان دفاع مقدس و رزمندگان در مراکز آموزشی را یکی از ظرفیت‌های مؤثر در این زمینه دانست و گفت: روایت مستقیم تجربه‌ها برای دانش‌آموزان و دانشجویان، تأثیری متفاوت و ماندگار دارد و باید به‌صورت هدفمند در برنامه‌های مدارس و دانشگاه‌ها پیش‌بینی شود.

معتمدیان همچنین با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر گفت: در کنار نیرو‌های مسلح، مردم و کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز در حفظ آرامش و استمرار خدمت‌رسانی نقش مهمی داشتند؛ در شرایطی که بخش‌هایی از زیرساخت‌های آب، برق، گاز و مخابرات آسیب دیده بود، نیرو‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان برای بازگرداندن خدمات وارد میدان شدند و این تلاش‌ها نیز باید در برنامه‌های بزرگداشت مورد توجه قرار گیرد.

وی بر استمرار دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در طول سال تأکید کرد و افزود: این برنامه‌ها باید با زمان‌بندی مشخص در سطح شهرستان‌ها دنبال شود و فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در این زمینه مسئولیت مستقیم داشته باشند.

استاندار تهران همچنین خواستار توجه به خانواده‌ها و چهره‌های ایثارگری شد که روایت و نقش آنان کمتر در برنامه‌های عمومی معرفی شده است و گفت: ظرفیت شهرستان‌ها، روستا‌ها و محلات برای معرفی این سرمایه‌های ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد.

معتمدیان در ادامه بر ساماندهی و تکمیل یادمان‌های شهدای گمنام و بررسی پراکندگی آنها در سطح استان تأکید کرد و افزود: مناطق پرجمعیت و نقاطی که از این ظرفیت برخوردار نیستند، باید شناسایی شوند و موضوع با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی همچنین تکمیل دانشنامه دفاع مقدس استان تهران را از اقدامات ماندگار این حوزه دانست و بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و منابع ملی و استانی برای پیشبرد آن تأکید کرد.

استاندار تهران در پایان گفت: برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال با توجه به تجربه‌های اخیر کشور، باید منسجم‌تر، مردمی‌تر و نزدیک‌تر به نسل جوان طراحی شود و همه دستگاه‌های استان برای اجرای مؤثر آن پای کار باشند.