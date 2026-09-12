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با اضافه شدن ۶ سالن جدید به مجموعه پردیس سینمای پدیده در شاندیز، تعداد کل سالنهای سینمایی استان خراسان رضوی به ۱۰۶ سالن رسید.
مسئول گروه سینمایی و سمعی،بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،به مناسبت روز ملی سینما گفت: در مجموع ۱۲ هزار و ۸۸۴ صندلی سینما در اختیار مخاطبان استان قرار دارد.
سوسن محمدزاده،افزود: از ۲۲ سینمای موجود در استان، ۱۱ سینما مربوط به حوزه مشهد، شاندیز و طرقبه است و سایر شهرستانهای استان از جمله کاشمر، تربت حیدریه، گناباد، سبزوار، نیشابور، گلبهار و قوچان نیز دارای سالنهای سینمایی هستند؛ که در برخی شهرها مانند نیشابور و گلبهار، دو سینما و در سایر نقاط، تکسینما فعالیت میکنند.
وی گفت: طرح سینمای فرشته در مشهد نیز با اخذ موافقتهای اصولی در جریان است و امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد افتتاح آن باشیم.
سوسن محمدزاده همچنین با اشاره به طرح تجهیز مجتمعهای فرهنگی هنری متعلق به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: با حمایت سازمان سینمایی کشور، تلاش میشود سالنهای موجود در این مجتمعها طی فرآیندهای قانونی واگذاری، تجهیز و به سالن سینما تبدیل شوند تا دسترسی شهروندان به سینما در شهرهای مختلف استان بیشتر شود.
مسئول امور سینمایی استان، درپایان با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی به حوزه سینما افزود:ساخت سینما نیازمند سرمایهگذاریهای کلان است. با توجه به افزایش هزینههای ساخت بنا، تأمین زمین و تجهیزات نور، صدا و صندلی، بخش خصوصی برای ورود به این حوزه با چالشهای اقتصادی روبهرو است. با این حال، انتظار میرود با حمایتهای دولتی و مشارکت بخش خصوصی، این روند توسعه، سرعت بگیرد.