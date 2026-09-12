به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری بیست و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خواهران شاغل و خانواده کارکنان نیروی هوایی ارتش گفت: این مسابقات با گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان مخصوصا امام شهید و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در میان خانواده های نیروهای مسلح برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین رسول بنیادی افزود: این مسابقات از هجدهم شهریور ۱۴۰۵ در رشته های حفظ از یک جزء تا ۳۰ جزء، قرائت، تحقیق، ترتیل و مفاهیم سطح یک و دو برگزار شد و در پایان برترین های رشته های مختلف معرفی شدند.

وی ادامه داد: در این مسابقات فرزندان زیر ۱۴ سال و بالای ۱۴ سال کارکنان نیز شرکت کردند و با گذراندن آزمون مقدماتی و سپس ورود به سطح آزمون سراسری نیرو به رقابت با یکدیگر پرداختند.

به گفته بنیادی، در مرحله آزمون مقدماتی دو هزار ۵۰۰ نفر شرکت کرده اند و در مرحله سراسری ۲۷۶ شرکت حضور داشتند و در نهایت ۱۶۶ نفر به بیست و ششمین دور مسابقات قرآن کریم خواهران شاغل و خانواده کارکنان ارتش جمهوری اسلامی راه یافتند.

حجت الاسلام بنیادی گفت: مسابقات قرآن کریم خواهران شاغل و خانواده کارکنان ارتش ۲۲ تا ۲۵ شهریور ماه در برگزار می شود.