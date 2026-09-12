پخش زنده
امروز: -
بانک مرکزی از ارسال پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به مراجع قضایی در یک ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداسیما، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست براساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون با اخلال در بازار ارز و فلزات گران بها را برای ادامه مسیر فرایندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است.
همچنین براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیتهای بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.
از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنشهای مشکوک بانکی در حوزههای پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گران بها، رمزارز و ... به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف سازی تراکنشهای بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آییننامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تأیید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.
بانک مرکزی تاکید میکند؛ همواره تراکنشهای مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گران بها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات و همکاریهای سازنده که با سایر دستگاههای ذیربط از جمله حوزههای مرتبط دستگاه قضایی و ضابطین قضایی خاص حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده است، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از تمام ظرفیتهای اجرای و قانونی خود استفاده میکند.
در پایان خاطرنشان میشود بازرسان این بانک علاوه بر رصد و پایش تراکنشهای بانکی، به صورت حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی، بازرسیهای ویژه و خاص انجام میدهند و موارد تخطی از قوانین و مقررات در حوزه بانکی را برای رسیدگی و اعمال قانون احصا میکنند. کما اینکه در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانکهای متخلف نیز برای رسیدگی به هیئت انتظامی بانکها ارجاع شده است. علاوه بر آن پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذیربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بودهاند برخوردهای لازم صورت گرفته است.
همچنین انتظار میرود در شرایط خاص کنونی، اهتمام و توجه ویژه از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی کشور در رصد و پایش تراکنشهای مشتریان بانکی، اعمال و از بروز هرگونه سواستفاده از امکانات بانکی توسط اشخاص مظنون جلوگیری بهعمل آید. چرا که در قانون بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای اشخاص تحت نظارت خاطی درنظر گرفته شده است.