مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان از تشدید نظارت‌ها بر بازار لوازم‌التحریر در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: در گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی یک واحد صنفی به‌دلیل تخلفات محرز پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ایرج عزیزی بابیان اینکه در جریان گشت مشترک و سیار تعزیرات حکومتی، بیش از ۱۰ واحد صنفی عرضه لوازم‌التحریر در مرکز استان مورد بازرسی قرار گرفت، افزود: در نتیجه این گشت‌ها، ضمن صدور تذکرات قانونی برای چندین واحد صنفی که تخلفات جزئی داشتند، یک واحد متخلف به‌دلیل گران‌فروشیِ محرز، با نصب بنر تخلف بسته شد.

وی تاکید کرد: طرح ویژه نظارت بر بازار لوازم‌التحریر و اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان تا پایان مهرماه با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت.

شهروندان و والدین در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و درج نکردن قیمت، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.