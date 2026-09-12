به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محسن لریان فرمانده پلیس شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: کارکنان پلیس مستقر در گیت‌های بازرسی به یکی از مسافران پرواز‌های خارجی در خصوص قاچاق ارز مظنون شدند.

وی ادامه‌داد: پس از بازرسی دقیق‌تر از بار همراه نامبرده مقدار ۴۸.۸۰۰ دلار آمریکا ارز قاچاق به ارزش ۱۱۲ میلیارد ریال که در داخل ظرف سوهان جاسازی کرده بود کشف و ضبط شد.

سرهنگ لریان افزود: پلیس فرودگاه با جدیت به جهت جلو گیری از ضربه به اقتصاد داخلی از خروج هر گونه سرمایه کشور توسط سودجویان به خارج از کشور جلو گیری می‌کند.

با توجه به نگرفتن مجوز از بانک مرکزی، قاچاق توسط متهمان محرز که با هماهنگی مقام قضایی، پرونده تشکیل و اقدامات قانونی انجام پذیرفت.