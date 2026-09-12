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وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح حمل یکسره از اقداماتی است که با هدف شتاببخشی به مبادله و ترخیص کالاها در دستور کار هیئت دولت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید علی مدنیزاده با ابراز امیدواری درباره تصویب این طرح در هیئت دولت در آینده نزدیک افزود: در این طرح، تلاش شده است که مرز گمرکی فقط محل عبور کالا باشد و نه محل توقف.
وی اظهار داشت: با تصویب این طرح، اقدامات اولیه درباره کامیونها و دیگر وسایل نقلیه حمل بار برای عبور از مرز، در مبدأ و همچنین امور مربوط به محمولههای وارداتی نیز در مقصد و گمرکات داخلی انجام خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از این، هماهنگیهای مورد نیاز درباره این طرح با دستگاههایی که باید بر فرایندها نظارت کنند، انجام شده است و این طرح هماینک برای تصویب در دستورکار دولت است.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: برای ترخیص کالا در گمرکات داخلی نیز سقف زمانی تعیین شده و اقدامات نظارتی در زمینه استاندارد، قرنطینه و مسائل بهداشتی و ... در یک بازه زمانی مشخص انجام خواهد شد تا در نهایت بتوانیم پروژه ترخیص سه روزه را محقق کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افق زمانی اجرای طرح ترخیص سه روزه نیز گفت: برآورد ما این است که این طرح دو ماه پس از تصویب در هیئت دولت اجرایی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از رایزنیهای این وزارتخانه و بانک مرکزی در موضوعات ارزی تجار و فعالان بازرگانی خبر داد و گفت: حلوفصل این مسائل در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت است و با نهایی شدن تصمیمگیری در این زمینه، گشایش بسیار خوبی در مباحث مربوط به رفع تعهد ارزی و برطرف شدن موانع ثبت سفارش ایجاد خواهد شد.