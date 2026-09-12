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سخنگوی وزارت امور خارجه و گروهی از خبرنگاران خارجی در سفر به شهرستان لامرد از محل وقوع جنایت جنگی آمریکا در این شهرستان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بقایی نشست خبری خود را با حضور خبرنگاران داخلی و بینالمللی در محل وقوع این جنایت تروریستی برگزار میکند.
قرار است در این نشست خبری، خبرنگارانی از رسانهها و شبکههای مهم بینالمللی از جمله رویترز، الجزیره، آسوشیتدپرس، المیادین، العالم، پرستیوی، شبکه CCTV چین، شبکه اتریش، تلویزیون CGTN چین، تلویزیون ملی اسپانیا و تلویون فونیکس چی حضور یابند.