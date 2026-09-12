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با شرقی شدن جریانات جوی در بیابانهای نواحی میانی کشور، احتمال انتقال ذرات معلق به آسمان استان مرکزی پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسیها حاکی از عبور امواج کم ارتفاع تراز میانی جو طی امروز و فردا از نواحی شمالی کشور است که موجب برخی بارشها در نواحی شمال غرب، نوار شمال کشور و دامنههای رشته کوه البرز خواهد شد.
در این مدت، مناطق شمالی استان مرکزی در برخی از ساعات شاهد رشد ابر بوده و وقوع رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.
به علت شرقی شدن جریانات جوی در بیابانهای نواحی مرکزی کشور و استان طی امروز، احتمال انتقال ذرات معلق و وقوع پدیده گردوخاک در ساعات بعدازظهر و اوایل شب پیشبینی میشود.