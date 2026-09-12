رئیس پلیس راهور استان یزد، از برخورد قانونی با موتورسیکلت‌هایی که با استفاده از اگزوز‌های غیر استاندارد موجب ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار با اشاره به نارضایتی برخی شهروندان از آلودگی صوتی ناشی از تردد موتورسیکلت‌های دارای اگزوز‌های غیراستاندارد، گفت: ایجاد صدای غیرمتعارف و آزاردهنده در معابر شهری، علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، می‌تواند نظم و آرامش عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: تغییر در ساختار استاندارد موتورسیکلت، به‌ویژه نصب تجهیزات غیراستاندارد برای افزایش صدای وسیله نقلیه، از جمله مواردی است که با قوانین و مقررات ترافیکی مغایرت دارد و پلیس راهور با این تخلفات برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور استان یزد با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی اظهار کرد: استفاده از وسایل نقلیه باید همراه با رعایت آرامش عمومی و حفظ ایمنی سایر کاربران معابر باشد و موتورسواران باید از هرگونه اقدام که موجب ایجاد مزاحمت صوتی یا افزایش خطر در سطح شهر می‌شود، خودداری کنند.