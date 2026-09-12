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محیط بانان در گشت و کنترلهای مستمر خود در پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس، موفق به مشاهده و ثبت رد پای یوزپلنگ شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت: پناهگاه حیات وحش نایبندان در شهرستان طبس به عنوان پهناورترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در ایران، بار دیگر اثری از حضور این گونه ارزشمند را به ثبت رساند.
تقیزاده افزود: در گشتزنیهای ادواری محیط بانان این منطقه برای نظارت بر قوانین شکار و صید، محیط بان عباس میرکلانی موفق به مشاهده و عکسبرداری از رد پای یوزپلنگ در منطقه شد.
وی گفت: همچنین در بازدید میدانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از این پناهگاه و بازبینی تصاویر ثبت شده، شناسایی رد پای یوزپلنگ ایرانی قطعی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس گفت: شرایط زیستمحیطی پناهگاه حیات وحش نایبندان به گونهای است که همواره محیط بانان در مواجهه با طبیعت بکر این منطقه، احتمال برخورد با خودِ گونه یا رد و نشانههای تازه از آن را میدهند.
تقی زاده افزود: این زیستگاه به دلیل ظرفیتهای ارزشمند زیست محیطی، شرایط حضور یوز را به خوبی فراهم کرده است.
وی گفت: ثبت این ردپاها، در صورت استمرار و تقویت نیروی انسانی برای گشت و کنترل دقیقتر مناطق، بهویژه در نقاط شاخصی که پیشتر نیز حضور یوز پلنگ در آنها گزارش شده، امری دور از انتظار نیست.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طبس افزود: ثبت مجدد نشانههای حضور این گونه در نایبندان، نویدبخش تداوم حیات و نقشآفرینی مؤثر این گربهسان کمیاب در پهنه وسیع کویر مرکزی ایران است