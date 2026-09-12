معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید:
ضرورت صیانت از آرمانهای شهدا و تداوم مسیر ایثار و مقاومت
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در سفر به آذربایجان شرقی با خانواده شهید امیر وکیلزاده و دو تن از جانبازان سرافزار این استان دیدار و گفت: خون شهدا محور انسجام و وحدت مقدس ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به آذربایجان شرقی، به همراه سید باقر سیدرضایی، مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل شهید امیر وکیلزاده، از شهدای جنگ تحمیلی سوم و از خدمتگزاران بنیاد شهید و امور ایثارگران، با والدین این شهید گرانقدر دیدار و گفتوگو کرد.
فریده اوللادقباد، در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیر وکیلزاده، خانوادههای معظم شهدا را سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: شهید وکیلزاده تنها متعلق به خانواده خود نیست، بلکه فرزند همه ایران است. افتخار شهادت، افتخار بزرگی است و این افتخار، حاصل تربیت پدر و مادری است که خالصانه و با ایمان، چنین جوانانی را تربیت کردهاند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش شهدا در حفظ انسجام و وحدت جامعه گفت: خون شهدا محور انسجام و وحدت مقدس ملت ایران است و راه و آرمان شهدا باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود.
صبر و فداکاری خانواده جانبازان نیمی از پاداش الهی مجاهدت را به خود اختصاص داده است
فریده اولادقباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با جانباز بصیر و سرافراز دوران هشت سال دفاع مقدس ناصر شهابی که در روزهای اخیر به دلیل کسالت در بستر بیماری است، از سالها صبر، استقامت و مجاهدت این جانباز سرافراز و خانواده وی قدردانی کرد.
وی در این دیدار با تجلیل از روحیه ایثار و استقامت این خانواده، بر ضرورت پاسداشت مقام جانبازان و خانوادههای معظم ایثارگران تأکید کرد و گفت: صبر و استقامت این خانواده در طول سالهای متمادی، شایسته قدردانی و تکریم است.
اولادقباد در ادامه این دیدار، ضمن ادای احترام به جایگاه رفیع همسر و فرزندان جانباز ناصر شهابی، از نقش کلیدی و ایثارگرانه آنان در کنار این جانباز سرافراز تجلیل کرد و با بیان اینکه صبر و فداکاری خانواده جانبازان، نیمی از پاداش الهی مجاهدت را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: بیشک آرامش و موفقیتهای آموزشی و اجتماعی این جانباز عزیز، مرهون همراهی، همدلی و پرستاری دلسوزانه همسر مکرمه ایشان است که سالها با صبوری، سنگر خانه را به کانونی برای رشد و بالندگی تبدیل کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به درخشش فرزندان این خانواده، افزود: نقش همسر و فرزندان جانبازان در تداوم جهاد در جامعه، ستودنی است و این خانوادهها الگوهای عینی و عملی ایثار در عصر حاضر هستند که باید بیش از پیش مورد تکریم و توجه قرار گیرند.
ضرورت صیانت از آرمانهای شهدا و تداوم مسیر ایثار و مقاومت
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به استان آذربایجان شرقی به دیدار جانباز نخاعی جنگ تحمیلی سوم رفت و در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از مقام والای ایثارگران، اظهار کرد: دلاوری و ایستادگی جانبازان و ایثارگران، پشتوانه استقامت و سربلندی امروز ایران اسلامی است و امنیت و آرامش کشور مرهون مجاهدتها و فداکاریهای این عزیزان است.
اولادقباد با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ انقلاب اسلامی، افزود: این نهضت، ادامه راه شهدای کربلاست و ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا با صبر و استقامت خود، پرچم این فرهنگ را در نسلهای مختلف به اهتزاز درآوردهاند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت صیانت از آرمانهای شهدا و تداوم مسیر ایثار و مقاومت، بیان کرد: ایران عزیز به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت، این پرچم را به دست نایب برحق خواهد رساند.