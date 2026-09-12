به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ گمرک مصوبات کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی در خصوص افزایش میزان واردات برنج را به گمرکات اجرایی استان‌های مرزی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، سهمیه واردات برنج توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها از ۵۰ کیلوگرم به ۱۰۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال افزایش یافته است.

گمرک ایران در این ابلاغیه تأکید کرده است که اجرای این مصوبه باید با رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات صورت گیرد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرک خواهد بود.