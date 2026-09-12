به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در مراسم ویدیویی تفاهم نامه همکاری سازمان انرژی اتمی و جهاد کشاورزی اردبیل که به طور زنده از شبکه خبر سراسری ۲ پخش شد احدی عالی رییس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل با اشاره به قابلیت‌های چشم گیر کشاورزی اردبیل بر نقش پرتودهی در ماندگاری محصولات و کشاورزی کم ضایعات واقتصادی استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه راه اندازی پرتوفرایند شمالغرب کشور در ادبیل ظرفیت ارزشمندی را برای کشاورزی استان ایجاد کرده است افزود: فناوری پرتودهی با کاهش جوانه زنی و کنترل آلودگی میکروبی، کاهش آفات و افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی تاثیر بسزایی در توسعه صادرات غیر نفتی استان خواهد داشت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل گفت: یکی از اولویت‌های استان در بهره گیری از فناوری پرتودهی محصولات سیب زمینی، حبوبات و غلات است.

استان اردبیل به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور، با استفاده از فناوری پرتو دهی محصولات کشاورزی‌ی تواند گام بلندی در جهت فرآوری و نگهداری بهینه محصولات راهبردی خود بردارد.