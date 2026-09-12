به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از کانال تلگرامی شبکه تلویزیونی «آرتی عربی»؛ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: بانک توسعه جدید وابسته به «بریکس» نقشی فزاینده در حمایت از رشد این گروه ایفا می‌کند؛ این بانک به شدت در حال فعالیت است و ضمن گسترش عملیات خود در بخش‌های اولویت‌دار، به شکلی ملموس در توسعه این گروه مشارکت دارد.

این سخنان در جریان دیدار پوتین با خانم دیلما روسف، رئیس بانک، در دهلی نو و در حاشیه شرکت وی در هجدهمین اجلاس سران این گروه مطرح شد.

پوتین گفت: مسکو نگاه مثبتی به تأسیس این بانک دارد و آن را ابزاری مالی مهم برای حمایت از همکاری میان کشور‌های «بریکس» می‌داند.

وی همچنین بر آمادگی روسیه برای یافتن ابزار‌های جدید جهت پویایی فعالیت‌های بانک و تقویت نقش مالی آن، به گونه‌ای که همکاری اقتصادی میان اعضا را حمایت کند، تأکید کرد.

گروه «بریکس» بزرگ‌ترین اقتصاد‌های نوظهور را در خود جای داده است و بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و حدود یک‌سوم تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.