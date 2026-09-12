به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با پایان یافتن فصل نخست مجموعه طنز خنده‌یار از سیمای مازندران، در مراسمی از عوامل و شرکت‌کنندگان این برنامه تلویزیونی قدردانی شد.

حسین اصغری قاجاری کارگردان برنامه خنده‌یار گفت: هدف از تولید این برنامه، استعدادیابی در حوزه طنز و ایجاد لحظات شاد و مفرح برای مخاطبان سیمای مازندران بود.

وی افزود: خنده‌یار نخستین برنامه تلویزیونی با این ماهیت است که در شبکه‌های استانی تولید و پخش شده است.

اصغری قاجاری گفت: فراخوان شرکت در این برنامه زمستان پارسال اعلام شد و در نهایت از میان ۸۰ شرکت‌کننده، ۱۶ نفر برای حضور در مسابقه انتخاب شدند.

رقیه احمدزاده عالمی تهیه‌کننده خنده‌یار نیز گفت: این برنامه در ۱۳ قسمت و همزمان با فرارسیدن ماه ربیع‌الاول از شبکه استانی مازندران پخش شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در گروه سنی ۱۴ تا ۴۰ سال با ایفای نقش‌های طنز، لحظات شاد و خاطره‌انگیزی را برای مخاطبان رقم زدند.

تهیه‌کننده خنده‌یار ابراز امیدواری کرد با توجه به استقبال مخاطبان و شرکت‌کنندگان، فصل‌های بعدی این برنامه نیز از سیمای مازندران تولید و پخش شود.

علی پارسی‌نژاد، مدیر صحنه برنامه خنده‌یار نیز گفت: مراحل پیش‌تولید این برنامه شامل تشکیل اتاق فکر، طراحی صحنه و دکور و دعوت از گروه‌های مختلف علاقه‌مند به عنوان تماشاگران اجرا، حدود ۶ ماه زمان برد.

گزارش از زینب دیوارگر