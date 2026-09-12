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با پایان فصل نخست برنامه تلویزیونی خندهیار از عوامل و شرکتکنندگان این برنامه در مراسمی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با پایان یافتن فصل نخست مجموعه طنز خندهیار از سیمای مازندران، در مراسمی از عوامل و شرکتکنندگان این برنامه تلویزیونی قدردانی شد.
حسین اصغری قاجاری کارگردان برنامه خندهیار گفت: هدف از تولید این برنامه، استعدادیابی در حوزه طنز و ایجاد لحظات شاد و مفرح برای مخاطبان سیمای مازندران بود.
وی افزود: خندهیار نخستین برنامه تلویزیونی با این ماهیت است که در شبکههای استانی تولید و پخش شده است.
اصغری قاجاری گفت: فراخوان شرکت در این برنامه زمستان پارسال اعلام شد و در نهایت از میان ۸۰ شرکتکننده، ۱۶ نفر برای حضور در مسابقه انتخاب شدند.
رقیه احمدزاده عالمی تهیهکننده خندهیار نیز گفت: این برنامه در ۱۳ قسمت و همزمان با فرارسیدن ماه ربیعالاول از شبکه استانی مازندران پخش شد.
وی افزود: شرکتکنندگان در گروه سنی ۱۴ تا ۴۰ سال با ایفای نقشهای طنز، لحظات شاد و خاطرهانگیزی را برای مخاطبان رقم زدند.
تهیهکننده خندهیار ابراز امیدواری کرد با توجه به استقبال مخاطبان و شرکتکنندگان، فصلهای بعدی این برنامه نیز از سیمای مازندران تولید و پخش شود.
علی پارسینژاد، مدیر صحنه برنامه خندهیار نیز گفت: مراحل پیشتولید این برنامه شامل تشکیل اتاق فکر، طراحی صحنه و دکور و دعوت از گروههای مختلف علاقهمند به عنوان تماشاگران اجرا، حدود ۶ ماه زمان برد.
گزارش از زینب دیوارگر