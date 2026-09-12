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رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به نقش دانشگاهها در پیشرفت علمی و اقتصادی کشور گفت: با وجود محدودیتهای مالی و کمبود بودجه، دانشگاهها همواره سربلند بودهاند و در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، هیچ نهادی مانند دانشگاه نمیتواند به عبور کشور از شرایط کنونی کمک کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا منادی امروز در یکصدمین اجلاس روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه، برنامههایی را مطرح کردیم که در حال تلاش برای اجرای آنها هستیم.
وی افزود: در زمینه حقوق استادان دانشگاهها که مالیات آنها پلکانی بود، تلاش کردیم این میزان را به ۱۰ درصد برسانیم و هماکنون نیز در حال نوشتن طرحی درباره ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه هستیم.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: حداقل هشت مورد را برای تأمین منابع جدید در نظر گرفتهایم که این منابع قطعاً برای آموزش کشور و کاری که بهزودی به تصویب خواهد رسید، بسیار مؤثر خواهد بود.
منادی با بیان اینکه وزارت علوم در واقع بهرهورترین وزارتخانه در کل کشور است، اظهار کرد: ما در برنامهها گفتهایم که در طول برنامه، رشد اقتصادی باید به ۸ درصد برسد و یکسوم این رشد از محل بهرهوری محقق خواهد شد که ۲.۸ درصد است.
وی افزود: مهمترین جایی که میتواند به این درصد عمل کند و تحقق یکسوم رشد اقتصادی را رقم بزند، وزارت علوم است. البته متأسفانه نگاه درست و دقیقی به این وزارتخانه نمیشود.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: به نظر من وزارت علوم یکی از زیباترین مجموعههای کشور است و اکنون بسیار روسفید است؛ چراکه جنگ ۱۲ روزه رمضان را پشت سر گذاشتیم و دیدید که در برابر تکنولوژیهای دشمن، فناوریهای جدید و دانش دانشمندان این سرزمین ایستادیم.
وی ادامه داد: دانش موشکهای نقطهزن در حوزه نظامی، به برکت دهها و صدها شرکت دانشبنیان بود که ما برای برادران نظامی خود به ارمغان آوردیم.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه با وجود این دستاوردها، هنوز حق وزارت علوم به طور کامل ادا نمیشود، اظهار کرد: همانطور که میگویند وزارت علوم مظلوم است، یک میلیارد دلار بودجه ندارد و با این پول کم، چه کارهایی انجام میدهیم.
وی افزود: در باب افزایش حقوق اساتید نیز هنوز انواع فشارها و مسائل را داریم؛ در حالی که باید از افرادی که بزرگترین سرمایه و آورده را برای مملکت دارند، حمایت شود، ولی آنچه مسلم است، این رعایت نمیشود.
منادی تأکید کرد: با همه اینها، دانشگاهها همیشه سربلند هستند و برای آینده میهن عزیزمان برنامه دارند، هیچگاه این مهریها و بیمهریها دانشگاهها را در مسیرشان سست نخواهد کرد و متوقف نخواهند شد.
وی ادامه داد: سالها دیدن دانشمندان جوان را تجربه کردم و دیدم که دنیا و تقوا و دانش در حقیقت قابل قیاس نیست و بسیار مهم است که دوستان بدانند در چه تاریخی هستیم.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان با تأکید بر نقش دانشگاهها در شرایط کنونی گفت: اکنون اقتصاد غرب و در واقع دنیای کفر به ما فشار میآورد و برای عبور از این شرایط، دانشگاهها نقش اساسی دارند و هیچ نهادی مثل دانشگاه نمیتواند کمک کند و ما باید واحد و متحد بشویم.