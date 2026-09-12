معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از بهره مندی واحد‌های تولیدی و صنفی آسیب دیده در جنگ از ظرفیت قانونی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای جبران خسارات، خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا غلامی اوریمی گفت: در بند ۶ تصویب نامه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ هیات وزیران آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در چارچوب ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، معادل خسارت وارده به واحد‌های تولیدی صنفی، صنعتی و معدنی و سایر واحد‌های صنفی آسیب‌دیده را از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر کند.

وی با اشاره به این مصوبه حمایتی هیئت وزیران افزود: این کسر مالیاتی به میزان درخواست متقاضی و تا سقف خسارت تأییدشده از سوی کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود و تأیید هیئت موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای اجرای آن الزامی است.

وی اضافه کرد: در متن مصوبه تاکید شده است که این ظرفیت می‌تواند با تأیید هیئت موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد مشمول مالیاتی مؤدی در همان سال و سنوات بعدی کسر گردد.

غلامی اوریمی گفت: بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، واحد‌هایی که به دلیل خسارت‌های وارده توان پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود را ندارند، می‌توانند با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمام یا بخشی از بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا پنج سال تقسیط کنند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی با هدف تسریع در بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ بسته حمایتی ویژه برای طرح‌ها و واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ ابلاغ نموده و این طرح‌ها و واحد‌ها می‌توانند از مزایای مصوبه مزبور بهره‌مند شوند.