با تلاش و همت مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی، استان اصفهان رتبه نخست تعداد طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری و اشتغال را در کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان دربازدید از یکی از واحدهای تولیدی محصولات پلیمری گلپایگان قول مساعد برای تأمین بخشی از سرمایه در گردش این واحد تولیدی داد و گفت :با وجود تمامی فشارهای ناشی از تأمین انرژی،محدودیت مواد اولیه و نقدینگی که بسیاری از بنگاه های اقتصادی با آن مواجه شده‌اند، این واحد تولیدی با مجاهدت مدیران و کارکنان خود روند تولید را متوقف نکرده است و این اقدام گام موثری در تثبیت ظرفیتهای تولیدی این واحد صنعتی است.

رضا برزوئیان افزود: استان اصفهان با وجود چالش‌های پیش‌رو از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴در سه شاخص تعداد طرح‌ها، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد شده، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی به جایگاه ممتاز استان درعرصه تعاون هم اشاره کرد و ادامه داد:به پشتوانه همت والای تعاونگران و سیاست‌گذار‌های کلان ، مدیریت تعاون استان امسال موفق به کسب رتبه نخست در سطح کشور شده است.

برزوئیان یکی از دغدغه های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امنیت شغلی برشمرد و گفت:یکی از نگرانیهای اصلی ما درشرایط اقتصادی فعلی،مسئله ریزش نیروی کار است؛ اما بررس‌ها نشان می‌دهد که تعاونی ها به واسطه ماهیت جمعی وحمایتی خود،کمترین میزان تعدیل نیرو را داشته‌اند و به عنوان یک بازوی امن برای حفظ اشتغال پایدارعمل کرده‌اند.

بازدید ازشرکت تعاونی مصرف یکی از واحدهای صنعتی شهرستان گلپایگان از دیگر برنامه های سفر مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان به شهرستان گلپایگان بود.