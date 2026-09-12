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مدیرکل دفتر توسعه خانههای هلال گفت: آموزشها در خانههای هلال متناسب با زیستبوم هر منطقه و با رویکردی بومیمحور ارائه میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما عباس احدپور ثمرین مدیرکل دفتر توسعه خانههای هلال گفت: جمعیت هلال احمر ایران در سالهای اخیر با تغییر رویکرد از آموزش متمرکز شهری به آموزش اجتماعمحور روستایی، در حال پیاده سازی مدل نوینی از مدیریت بحران در ۱۰ هزار روستای کشور است.
به گفته عباس احدپور ثمرین: این مهندسی معکوس آموزشی با هدف کاهش زمان طلایی امدادرسانی و افزایش تابآوری جوامع محلی طراحی شده است.
عباس احدپور ثمرین، با اشاره به آسیبپذیری جغرافیایی ایران گفت: از میان بیش از ۸۷ هزار روستای کشور، ۳۸ هزار روستا در زمره مناطق حادثهخیز و پرمخاطره قرار دارند. ما از سال ۱۳۹۴ با هدف گذاری تا افق ۱۴۱۰، استراتژی تأسیس ۱۰ هزار خانه هلال را کلید زدیم که تاکنون بخش قابل توجهی از آن عملیاتی شده است.
وی در تبیین تفاوت آموزشهای شهری و روستایی گفت: در خانههای هلال، آموزشها متناسب با زیستبوم منطقه است. برای نمونه، در روستاهای دارای پتانسیل گردشگری و مناطق صخرهای، روستاییان آموزشهای تخصصی نجات در ارتفاع را میبینند. این افراد تا پیش از رسیدن تیمهای عملیاتی مرکز، نقش راهنما و امدادگر پشتیبان را ایفا میکنند که این موضوع در حوادث کوهستان حیاتی است.
مدیرکل دفتر توسعه خانههای هلال با اشاره به تفاوت رویکرد در مناطق شهری افزود: در شهرها، تمرکز بر مخاطرات خاص همانند زلزله، آواربرداریهای تخصصی و حتی آواربرداری در شرایط بحرانهای خاص (جنگی) است. این آموزشها به صورت کاملاً رایگان ارائه میشود.
وی با بیان اینکه هماکنون ۷ هزار و ۲۲۰ خانه هلال در روستاهای کشور فعال هستند، تصریح کرد: هر خانه هلال دارای یک مسئول و ساختاری متشکل از داوطلبان است. نکته حائز اهمیت این است که این ساختار بر پایه عشق و داوطلبی استوار است؛ هر خانه به طور میانگین ۶۵ عضو فعال دارد و به جز اعضای رسمی، تمامی اهالی روستا نیز به نوعی در این شبکه عضویت دارند. این داوطلبان بدون هیچگونه دریافت حقوق، بار اصلی آموزش و امداد را به دوش میکشند.
مدیرکل دفتر توسعه خانههای هلال، با اشاره به اینکه فعالیت این مراکز محدود به حوزههای امدادی نیست تصریح کرد: خدمات خانههای هلال، پیوستهای حمایتی و سلامتمحور نیز دارد. شناسایی بیماریها، غربالگری و اعزام کاروانهای سلامت رایگان به مناطق کمبرخوردار از دیگر خدمات ماست.
وی افزود: اکنون خانههای هلال تخصصی داریم؛ از جمله خانههای تربیت سگهای امدادیار که آموزشهای فوقتخصصی جسدیابی و ردیابی را ارائه میدهند؛ دانشی بسیار هزینهبر که در جهان تنها ایران و آلمان به آن تسلط دارند. همچنین در بخش اجتماعی، موضوع «هنردرمانی» را دنبال میکنیم. در ۶ ماه اخیر، هزار کودک بیسرپرست تحت پوشش برنامههای هنری ما قرار گرفتهاند و هدفگذاری ما حمایت از ۱۰ هزار کودک است تا علاوه بر آموزشهای پایه، در حوزههای موسیقی و هنر، تا سطح ترانهسرایی رشد کنند. همچنین ۶ هزار کودک اوتیسمی نیز اکنون از آموزشهای رایگان این مراکز بهرهمند هستند.
احدپور ثمرین گفت: خانههای هلال در واقع شبکه ایمنی کشور هستند که با تکیه بر ظرفیتهای محلی، نه تنها در زمان حادثه، بلکه در زمان صلح نیز به عنوان بازوی توانمند اجتماعی فعالیت میکنند.