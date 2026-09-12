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انتشارات راه یار، بسته کتاب معلمان را در قالبهای متنوع عرضه کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتابها که در آستانه آغاز سال تحصیلی زندگی معلمان، و روند کار و فعالیت در دورههای مختلف از دفاع مقدس تا فعالیتهای جهادی را شامل میشود به شرح زیر است:
کتاب خانم مربی
خاطرات شفاهی سعیده صدیقزاده، مربی پرورشی خراسان در دهه ۶۰
کتاب برپا
روایت معلم هنرمند یزدی، اصغر بمانی؛ مردی که با فقر جنگید و مدرسه را به کارگاه تربیت تبدیل کرد.
کتاب مربای گل محمدی
خاطراتی از مربیان پرورشی دهه ۶۰- آذربایجان شرقی
کتاب نهضت ادامه دارد
خاطرات بانوان آموزشیار نهضت سوادآموزی خراسان
کتاب من به این آرم اعتماد دارم
خاطرات آموزشیاران نهضت سوادآموزی خراسان- دهه شصت
کتاب آش پشت جبهه
خاطراتی از مربیان پرورشی دهه ۶۰- اهواز
کتاب سَلوی
روایت یک مهاجرت اجباری، از عراق تا ایران، خاطرات شفاهی سلوی فلسفی؛ مربی پرورشی دهه شصت
کتاب معلم حسابی
خاطرات شفاهی صدیقه جعفری نیک، آموزشیار نهضت سوادآموزی در خراسان
کتاب بوی خوش اسفند
خاطرات و فعالیتهای خانم اکرم خانمحمدی از مربیان پرورشی دهه شصت
کتاب دختر تبریز
خاطرات صدیقه صارمی، امدادگر جنگ، مربی پرورشی و آموزشیار نهضت سوادآموزی (آذربایجان شرقی)
کتاب به عشق بچههای تو ده
روایتگر تلاشها و خاطرات معلمان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در دهه شصت و شرایط دشوار آموزش به بیسوادان در مناطق روستایی کاشان است.
انتشارات راهیار تاکنون بیش از صد عنوان کتاب منتشر کرده که بسیاری به چاپهای متعدد رسیده و مورد استقبال گسترده قرار گرفتهاند.این انتشارات نقش مؤثری در ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی و روایت پیشرفتهای ایران ایفا کرده است.