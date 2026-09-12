معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به ادامه عملیات ساماندهی محور آزادی گفت: این طرح که علاوه بر نرده‌های میانی، بهسازی کف‌سازی، فضای سبز، مبلمان شهری، تأسیسات، پسماند و ساماندهی دستفروشان را شامل می‌شود، با فعالیت در چهار جبهه کاری تا پایان آذر به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود گودرزی گفت :محور آزادی ـ انقلاب ـ دماوند از مهم‌ترین شریان‌های شرقی ـ غربی تهران است که روزانه حجم قابل توجهی از تردد شهروندان را پوشش می‌دهد؛ با این حال اجرای طرح ساماندهی این محور و تغییر در نرده‌های میانی خیابان، طی ماه‌های اخیر با حاشیه‌هایی همراه شده است. برداشتن نرده‌های میانی و اجرای طرح جایگزین، در کنار عملیات عمرانی، موجب ایجاد محدودیت‌هایی در تردد و افزایش نگرانی‌ها درباره وضع ترافیکی این مسیر، به ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی شده است.

وی درباره ساماندهی محور آزادی، با اشاره به اهمیت این مسیر در شبکه شهری پایتخت، گفت: محور آزادی، انقلاب و دماوند با طول ۲۰ کیلومتر، یکی از پرترددترین و با هویت ترین مسیرهای شهری تهران است و علاوه بر نقش مهم در تردد خودروها و ارتباط شرق و غرب شهر، محل برگزاری مراسم و رویدادهای بزرگ ملی و مذهبی نیز محسوب می‌شود.

وی افزود: وجود میادین مهمی مانند آزادی، انقلاب، فردوسی و میدان آئینی امام حسین و همچنین دانشگاه‌های مهم کشور، اهمیت اجتماعی و فرهنگی این محور را افزایش داده است. به همین علت ساماندهی این مسیر فقط موضوع ترافیکی نیست و موضوعات مختلف شهری را نیز دربرمی‌گیرد.

گودرزی با بیان اینکه رفع اغتشاشات بصری، پیرایش جداره‌ها، بهسازی تأسیسات شهری، ارتقای کیفیت کف‌سازی، فضای سبز، مبلمان شهری، سرپناه‌های اتوبوس، المان‌های ترافیکی و ساماندهی پسماند و دستفروشان از جمله اقدامات این طرح است، گفت: برداشتن نرده‌ها تنها بخشی از طرح ساماندهی محور آزادی بوده و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، اقدامات مختلفی باید در طول مسیر انجام شود.

وی ادامه داد: حذف زوائد شهری، طراحی مسیر مناسب برای نابینایان، سرپوشیده کردن انهار، طراحی مبلمان شهری، بهسازی سرپناه‌های اتوبوس، مدیریت جمع‌آوری پسماند، مناسب‌سازی کیوسک‌های مطبوعاتی، رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی، بهسازی المان‌های ترافیکی و فضای سبز و ساماندهی دستفروشان نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره وضع نرده‌های میانی محور آزادی نیز گفت: برای حل این موضوع، جداول و نرده‌ها جمع‌آوری و با فلاورباکس جایگزین می‌شوند. برای آبیاری فلاورباکس‌ها و جمع‌آوری آب‌های مازاد نیز زیرساخت‌های لازم پیش‌بینی شده است.

گودرزی با اشاره به نزدیک شدن به مهرم و افزایش حجم تردد در محورهای پایتخت، تأکید کرد: با توجه به اهمیت ترافیکی این محور، برای تسریع در اجرای طرح مقرر شده فعالیت‌ها در چهار جبهه کاری انجام شود تا پروژه هرچه سریع‌تر به پایان برسد.

نصب پایه دکل دوربین ثبت تخلف ورودی مسیر BRT

وی افزود: در ورودی مسیر BRT نیز پایه دکل دوربین ثبت تخلف نصب می‌شود تا برای کنترل تخلفات نیازی به حضور فیزیکی نباشد. همچنین در محل‌های ضروری بازشوهایی ایجاد خواهد شد.

گودرزی درباره زمان پایان این طرح نیز گفت: پیش‌بینی شده است عملیات ساماندهی محور تا پایان آذر به اتمام برسد و برای تسریع در اجرای طرح نیز چهار جبهه کاری فعال خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا ساماندهی محور آزادی زودتر انجام نشده است، گفت: این محور به دلیل نقش مهم ترافیکی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، نیازمند یک ساماندهی جامع و گسترده است و بخش‌های مختلف مدیریت شهری و مناطق متعددی را درگیر می‌کند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: در این طرح، مناطق اصلی محور شامل ۹، ۱۰، ۶، ۷ و ۸ و مناطق جداره نیز شامل ۲، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ در اجرای اقدامات مختلف مشارکت دارند. مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، شهری، زیباسازی، ترافیکی، فضای سبز و تأسیسات برای این محور پیش‌بینی شده و تلاش می‌کنیم با فعال کردن چهار جبهه کاری، روند اجرای پروژه را سرعت ببخشیم.