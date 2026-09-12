رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از معرفی ۴۳ راننده متخلف در هفته گذشته به مراجع قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در هفته گذشته ۱۷ هزار ۸۹۵ خدمت در حوزه‌های مختلف (صدور گواهینامه، شماره گذاری، اجرائیات، نیاز‌های پلیسی و..) به شهروندان ارائه شده است.

سرهنگ خسروی افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی با تمرکز بر تخلفات حادثه ساز و رانندگان پرخطر، ۷۹۱ تخلف حادثه ساز را رصد و اعمال قانون کرده و ۴۳ راننده متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

به گفته وی در هفته گذشته ۲۸۹ وسیله نقلیه نیز به دلیل تخلفات رانندگی توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

سرهنگ خسروی افزود: ۶۲۸ وسیله نقلیه پس از اعمال قانون به دلیل تخلف آلودگی صوتی، صدای ناهنجاراگزوز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش و شیشه دودی رفع نقص شده‌اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در راستای مطالبات شهروندان از پلیس،۱۴۳ وسیله نقلیه دارای آلودگی صوتی (اگزوز/سیستم صوتی) جریمه و ملزم به رفع نقص شده‌اند.