به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، تنش میان شرکت «اوپن-آی-آی» و جامعه ریاضیات در روز‌های اخیر به اوج رسیده است. نقطه شروع این جنجال، اختلاف بر سر حل مسئله «ناویر-استوکس» (یکی از هفت مسئله هزاره با جایزه یک میلیون دلاری) بود. تریستان باک‌مستر، استاد دانشگاه نیویورک، مدعی شد که اوپن-آی-آی پس از دسترسی به مسیر تحقیقات او و همکارش، تلاش خود را برای رسیدن به اثباتی کامل آغاز کرده تا پیش از پژوهشگران مستقل، نتیجه را اعلام کند.

نگرانی اصلی ریاضی‌دانان این است که آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی با تکیه بر بودجه‌های میلیونی و توان پردازشی عظیم، ایده‌های پژوهشگران مستقل را سریع‌تر به نتیجه برسانند و اعتبار علمی آنها را به سرقت ببرند. این امر می‌تواند منجر به این شود که دانشمندان برای محافظت از یافته‌های خود، از اشتراک‌گذاری آزادانه ایده‌ها دست بکشند و فرهنگ همکاری در علم را از بین ببرند.

در همین راستا، ادعا‌هایی مبنی بر تلاش اوپن-آی-آی برای حذف نام برخی پژوهشگران از نتایج مشترک مطرح شده است. این مناقشه اکنون به پرسشی بنیادین تبدیل شده است: اگر هوش مصنوعی بتواند ایده‌های جدید ریاضی تولید کند، اعتبار علمی متعلق به چه کسی است و چگونه باید میان سرعت محاسباتی شرکت‌های فناوری و سنت‌های پژوهشی دانشگاهی تعادل ایجاد کرد؟