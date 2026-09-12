مردم شهرستان اسلامشهر در صد و نود و پنجمین شب از تجمعات ایستادگی، با حضوری گسترده، اراده خود را برای تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به مقام شهادت رهبر انقلاب به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میادین شهرستان اسلامشهر در شب ۱۹۵، میزبان خروشی مردمی بود که با هدف تجدید عهد با آرمان‌های شهید رهبر و ابراز همبستگی با نظام اسلامی گرد آمدند. شرکت‌کنندگان در این اجتماع، حضور در شب‌های قرار را پاسخی قاطع به تهدیدات دشمن و تبلوری از وفاداری ملت به پیشگاه شهید رهبر دانستند.

حاضران در این مراسم تأکید کردند که شهادت رهبر انقلاب، نقطه آغاز دور جدیدی از ایستادگی و اتحاد ملی است و مسیر مقاومت با پشتیبانی همه‌جانبه مردم، تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. این حضور گسترده در شب ۱۹۵، بار دیگر نشان داد که اراده مردمی اسلامشهر در صیانت از میراث شهید رهبر و حمایت از اقتدار ملی، استوار و تزلزل‌ناپذیر است.