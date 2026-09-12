مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت:، در آیین اختتامیه نوزدهمین رویداد ملی فرهنگی و گردشگری آش و غذا‌های سنتی «نیر»، هنرمندی بانوی زنجانی رشیده محمدی با طبخ «آش ترش» اصیل، برگ زرین دیگری بر افتخارات گردشگری استان افزود و توانست عنوان دوم این رقابت ملی را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید میکائیل موسوی گفت: جشنواره ملی آش و غذا‌های سنتی نیر، تجلی‌گاه پیوند فرهنگ‌ها و بستری برای معرفی سفره‌های رنگین اقوام ایرانی است. در این رویداد سه‌روزه که با حضور شرکت‌کنندگانی از ۱۵ استان کشور در قالب ۸۰ غرفه در منطقه نمونه گردشگری «بولاغلار» برگزار شد، شاهد نمایش غنای فرهنگی و ذائقه اصیل ایرانی بودیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با ابراز خرسندی از حضور موفق نماینده استان زنجان در این رویداد ملی، افزود: خانم رشیده محمدی، هنرمند زنجانی، با ارائه و طبخ ماهرانه “آش ترش” و دیگر غذا‌های سنتی، توانست نظر هیئت‌داوران را جلب کرده و در میان رقابت تنگاتنگ شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف، رتبه دوم این جشنواره را برای استان زنجان به ارمغان آورد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت گردشگری خوراک تأکید کرد: آش‌های سنتی زنجان، تنها یک غذا نیستند، بلکه بخشی از هویت، تمدن و تاریخ شفاهی این سرزمین‌اند که با سرانگشتان هنرمند بانوان زنجانی به ثمر می‌نشینند. موفقیت در چنین رویداد‌های ملی، گواهی بر اصالت و ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری استان زنجان است که باید با برنامه‌ریزی‌های کلان‌تر به عنوان یکی از محور‌های جذب گردشگر بیش از پیش مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

موسوی در پایان ضمن قدردانی از استقبال کم‌نظیر اهالی استان اردبیل و گردشگران از غرفه استان زنجان افزود: این رویداد نه تنها عرصه‌ای برای رقابت، بلکه فرصتی طلایی برای تبادل تجربیات فرهنگی و تقویت وحدت میان استان‌های همجوار بود و ما مفتخریم که طعم اصیل زنجانی در این جشنواره طنین‌انداز شد.

در این رویداد ملی سه‌روزه، غرفه استان زنجان با استقبال پرشور بازدیدکنندگان مواجه شد و به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آئین‌ها و هنر‌های سنتی این خطه از ایران اسلامی پرداخت.