دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه‌ای در ۱۵ ماده و ۴ تبصره از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دستورالعمل مقابله با شکات و مدعیان حرفه‌ای به منظور جلوگیری از طرح شکایات و دعاوی واهی و غیرمستند، شناسایی و برخورد مؤثر با دعاوی خلاف واقع و جلوگیری از سوءاستفاده از حق تظلم‌خواهی، از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه ابلاغ شد.

تعریف شاکی حرفه‌ای

بر اساس ماده ۱ این دستورالعمل، شاکی یا مدعی حرفه‌ای شخصی است که با سوءاستفاده از حق دادخواهی و بدون برخورداری از دلایل و مستندات کافی، با هدف تأخیر در انجام تعهد، ایذای طرف یا غرض‌ورزی، به صورت مکرر اقدام به طرح شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی بی‌اساس می‌کند.

تشکیل کارگروه استانی

ماده ۲ این دستورالعمل، تشکیل «کارگروه شناسایی و نظارت بر شکات و مدعیان حرفه‌ای» در هر استان را با ترکیب رئیس کل دادگستری استان، رئیس حفاظت و اطلاعات، مسئول نظارت و ارزشیابی قضات، دادستان مرکز استان و معاون فناوری اطلاعات پیش‌بینی کرده است.

وظایف کارگروه

بر اساس ماده ۳، بررسی و تصویب پیشنهاد درج یا حذف اشخاص از فهرست، رسیدگی به اعتراضات، نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و تهیه گزارش‌های دوره‌ای برای معاونت اول قوه قضاییه از وظایف این کارگروه است.

محدودیت ثبت شکایت جدید

ماده ۷ این دستورالعمل تصریح دارد: شخصی که در فهرست شکات و مدعیان حرفه‌ای قرار می‌گیرد، تا زمان خروج از فهرست، مجاز به ثبت شکایت یا دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه‌های خودکاربری قوه قضاییه نخواهد بود.

جریمه سه برابری و گزارش وکلا

بر اساس ماده ۸، چنانچه مراجع قضایی احراز کنند مقصود از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف بوده، خواهان به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی محکوم می‌شود. همچنین در صورت طرح دعوای واهی از سوی وکلا، مراتب به مراجع انتظامی و نظارتی گزارش خواهد شد.

ابلاغ و گزارش‌دهی سالانه

این دستورالعمل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ به تصویب معاون اول قوه قضائیه رسیده و رؤسای کل دادگستری استان‌ها موظف شده‌اند در پایان هر سال گزارش اجرای آن را به معاونت اول قوه قضائیه ارائه کنند.