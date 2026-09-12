

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرغم انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت پرواز کاروان تیم فوتبال استقلال از تهران به بصره، پژمان ماندگاری مدیر رسانه‌ای تیم اعلام کرد، آبی پوشان بدون هیچ مشکلی راس ساعت ۱۴ امروز با پروازی اختصاصی تهران را به مقصد بصره عراق ترک می‌کنند.

تیم فوتبال استقلال ایران در هفته نخست فوتبال لیگ نخبگان از ساعت ۲۱:۴۵ دوشنبه ۲۳ شهریور در بصره عراق میزبان تیم السد قطر است.