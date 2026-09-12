به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بدمینتون قهرمانی جوانان آسیا از ۱۷ شهریورماه به میزبانی کشور چین آغاز شده و تا ۲۲ شهریورماه ادامه خواهد داشت که دو نماینده از ایران در این رقابت‌ها حضور دارند.

این دوره از مسابقات با حضور برترین‌های رده جوانان قاره آسیا و نمایندگان کشور‌های چین‌تایپه، اندونزی، مالزی، تایلند، هنگ‌کنگ، ویتنام، ژاپن، سنگاپور، چین، کره، امارات، سریلانکا و ازبکستان در حال برگزاری است.

رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در دو سالن برگزار می‌شود که در یکی از سالن‌ها، فریبا مددی مسئولیت سرداوری مسابقات را بر عهده دارد و در سالن دیگر نیز یک سرداور از کشور هند این مسئولیت را بر عهده دارد.

همچنین سینا شفیعیون، داور کشورمان، در این رقابت‌ها در کلاس ارزیابی ارتقای داوری از سطح A آسیا به C حضور دارد. در این دوره حدود ۱۵ داور از کشور‌های مختلف آسیایی تحت ارزیابی قرار می‌گیرند و دو ارزیاب از کشور‌های هند و مالزی نیز مسئولیت ارزیابی عملکرد داوران حاضر در مسابقات را بر عهده دارند.

در ادامه این رقابت‌ها، کیم، رئیس کنفدراسیون بدمینتون آسیا، نیز امروز با حضور در سالن مسابقات، از نزدیک نظاره‌گر دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی جوانان آسیا بود.

حضور فریبا مددی در این رقابت‌ها و بر عهده داشتن مسئولیت سرداوری، نشان‌دهنده جایگاه و اعتبار داوری بدمینتون ایران در سطح قاره آسیاست.

همچنین حضور سینا شفیعیون در دوره ارزیابی، فرصتی برای ارتقای سطح داوری کشورمان در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.