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دوره تثبیت حفظ هفت سوره بلند قرآن که با عنوان «سورههای طوال» شناخته میشوند که از نیمه دوم مهر، به همت مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیمسال اول این دوره که به نام شهید مهدی شعبانی نامگذاری شده، اختصاص به دو سوره «بقره» و «آلعمران» دارد و کلاسهای حضوری آن سهشنبهها ساعت ۹ صبح در تهران؛ مدرسه دانشجویی قرآن و عترت، چهارشنبهها ساعت ۹ صبح در قم و شنبهها ساعت ۱۰ صبح در خانه قرآنی فاطمیه شهریار (اندیشه) برگزار میشود.
علاقهمندان شرکت در کلاسهای دوره تهران میتوانند به گروه ble.ir/join/CnvrSjArfz، دوره قم به گروه ble.ir/join/۱۲ LdT ۳ AyBG و دوره شهریار (اندیشه) به گروه ble.ir/join/yPihQW ۴۴۵۷ بپیوندند.
دوره مجازی نیز دوشنبهها ساعت هشت صبح برگزار شده و علاقهمندان به شرکت در آن میتوانند در گروه ble.ir/join/۶ YwPMjf ۵۴ S عضو شوند.