استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بازار روسیه، بر استفاده از فرصت دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات محصولات استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، محمد نوذری در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به حجم ۲۹۰ میلیارد دلاری واردات روسیه افزود: سهم ایران از این بازار کمتر از یک درصد است و باید از ظرفیت موجود برای افزایش صادرات محصولات استان به روسیه استفاده کنیم.

وی تأکید کرد: سفر هیئت اعزامی استان به روسیه باید به نتایج عملی و دستاورد‌های مطلوب منجر شود.

استاندار همچنین هدف این سفر را زمینه‌سازی برای مشارکت بخش خصوصی استان قزوین با استان اولیانوف روسیه عنوان کرد و گفت: این استان ظرفیت مناسبی برای تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز قزوین دارد.

نوذری افزود: رویکرد دولت هم استفاده از ظرفیت استان‌ها برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است و استان‌ها می‌توانند با توجه به توانمندی‌های خود، نقش مؤثری در توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های مختلف ایفا کنند.

صادرات، فرصتی برای افزایش درآمد استان قزوین است

معاون اقتصادی استاندار قزوین هم گفت: با توسعه صادرات و تبادل کالا با استان اولیانوف روسیه، می‌توان فرصت‌های جدیدی برای افزایش درآمد و رشد اقتصادی استان ایجاد کرد.

صفی‌خانی افزود: پس از برگزاری بیش از ۵۰ جلسه برخط با بخش‌های دولتی و خصوصی استان اولیانوف روسیه، زمینه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو استان فراهم شده است.

وی ادامه داد: در جریان این بررسی‌ها، بیش از ۱۶ بازدید و ۶ جلسه تخصصی انجام که در نهایت به امضای تفاهم‌نامه‌هایی برای رشد و توسعه همکاری‌های اقتصادی منجر شد.

معاون اقتصادی استاندار تأکید کرد: باید در مقابل صادرات کالا از قزوین، امکان واردات کالا و محصولات مورد نیاز استان نیز فراهم شود.

صفی‌خانی همچنین از تشکیل اتاق تجارت مشترک و راه‌اندازی فروشگاه رسمی محصولات خبر داد و گفت: هدف از این اقدامات، معرفی و عرضه مستقیم محصولات قزوین در بازار روسیه و توسعه مبادلات تجاری میان دو استان است.

قزوین حلقه اتصال خلیج فارس و اوراسیاست

نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی هم، قزوین را استانی با موقعیت راهبردی و سوق‌الجیشی دانست و گفت: مدیران باید برای تکمیل حلقه مفقوده راه‌آهن شمال به جنوب، ورود جدی داشته باشند.

عباسپور افزود: قزوین می‌تواند حلقه اتصال خلیج فارس به منطقه اوراسیا باشد و باید از این ظرفیت مهم برای توسعه اقتصادی و ترانزیتی استان استفاده کرد.

وی تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های ریلی و استفاده از موقعیت جغرافیایی قزوین می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور باشد.