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مجموعه تلویزیونی «امپراطور دریا» با انتخاب مخاطبان در نظرسنجی شبکه تماشا، از ۲۳ شهریور ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و توجه به سلیقه بینندگان، شبکه تماشا اقدام به برگزاری نظرسنجی میان چهار مجموعه تلویزیونی پرطرفدار شرقی کرد.
در این نظرسنجی، سریالهای «امپراطور دریا»، «ایسان»، «دو دوست» و «پزشک دربار» بهعنوان گزینههای انتخاب مخاطبان معرفی شدند.
پس از گذشت بیش از یک هفته و با مشارکت گسترده علاقهمندان، در نهایت «امپراطور دریا» با کسب ۳۴ درصد آرا در صدر جدول قرار گرفت و «ایسان» با ۳۱ درصد آرا در جایگاه دوم ایستاد.
همچنین «پزشک دربار» با ۲۷ درصد آرا در جایگاه سوم و «دو دوست» با کسب ۸ درصد آرا، رتبه چهارم را به خود اختصاص دادند.
در این نظرسنجی بیش از ۳۰ هزار نفر از مخاطبان شبکه تماشا شرکت کردند و آرای آنان نقش تعیینکنندهای در انتخاب مجموعه جدید این شبکه داشت.
با توجه به استقبال و درخواست مخاطبان برای پخش «امپراطور دریا»، این مجموعه تلویزیونی از دوشنبه ۲۳ شهریور ماه ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا میرود و بازپخش آن نیز در ساعتهای ۷، ۱۴ و ۲۴ خواهد بود.
داستان سریال درباره بردهای به نام گونگبوک است که به همراه دوستش جانگ نیون سختیهای زیادی را متحمل میشود.
دزدان دریایی پدرش را میکشند.
بعدها او تحت تعلیم فردی به نام یوم جانگ قرار میگیرد و پس از آمادگی نسبی در هنرهای رزمی، در مسابقات انتخابی محافظان بانو جمی شرکت میکند.
بانو جمی از اشراف زادگان و ثروتمندان به حساب میآید و یک تاجر سیاستمدار است. سرانجام گونگ بوک به عنوان محافظ بانو جمی به استخدام وی در میآید.
بانو جانگ هوآ از کودکی که پدرش را از دست داد (پدرش را یوم جانگ در هنگام حمله دزدان دریایی به قتل رساند) تحت سرپرستی بانو جمی بوده است. گونگ بوک که به جمع محافظان بانو جمی پیوسته بود و ….
این سریال بسیار موفق در کره جنوبی توسط جونگ جین ئوک و هوآنگ جوها به صورت مشترک کارگردانی شده است.
چوی سو جونگ، چه شی را، سونگ ایل گوک، سو ئه، چه جونگ آن، هونگ هیون کی و چه شی را در این سریال به ایفای نقش پرداختهاند.
شبکه تماشا با برگزاری این نظرسنجی تلاش کرده است تا مخاطبان را در انتخاب و بازپخش مجموعههای محبوب تلویزیونی سهیم کند و بیش از پیش برنامههای خود را بر اساس سلیقه و خواست بینندگان تنظیم کند.