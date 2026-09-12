به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ هادی چابوک گفت: مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده تعمیرات تا ۲۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت حفظ پایداری تولید گاز افزود: تعمیرات اساسی امسال با رویکرد حداقل‌سازی زمان توقف و حداکثرسازی فعالیت‌های حیاتی و اصلاحی برنامه‌ریزی شده است تا ضمن انجام تعمیرات ضروری، استمرار تولید ایمن و پایدار گاز با بالاترین ضریب اطمینان دنبال شود.

مدیر پالایشگاه هشتم با بیان اینکه مدت اجرای تعمیرات اساسی امسال ۹ روز تعیین شده است، اظهار کرد: در این مدت یک‌هزار و ۵۴۲ فعالیت تعمیراتی با پیش‌بینی حدود ۷۰ هزار و ۲۰۰ نفر-ساعت کار انجام خواهد شد.

چابوک ادامه داد: بخش قابل توجهی از برنامه تعمیرات اساسی امسال به بازرسی، تعمیر و نگهداری تجهیزات حیاتی، سیستم‌های فرآیندی، ابزار دقیق، تجهیزات برق و اجرای طرح‌های اصلاحی اختصاص دارد و اقدامات پیشگیرانه لازم برای افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و پایداری فرآیند تولید انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: اجرای تعمیرات و بازرسی‌های تخصصی تجهیزات فرآیندی و جانبی، اصلاح مسیر‌های عملیاتی، تعویض تجهیزات و خطوط دارای کاهش ضخامت، رسیدگی به تجهیزات کوره‌ها و سامانه‌های برق و ابزار دقیق و اجرای طرح‌های اصلاحی، از مهم‌ترین محور‌های برنامه تعمیرات اساسی امسال است.

مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی در اجرای این عملیات گفت: تمامی فعالیت‌های تعمیراتی با اولویت صیانت از نیروی انسانی، تجهیزات و استمرار تولید و با رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی و HSE انجام خواهد شد.