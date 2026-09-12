مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری گرداگرد جزیره هرمز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ بخشدار جزیره هرمز گفت: اجرای این طرح ۴۲ کیلومتری، حتی در جنگ تحمیلی سوم و حملات دشمن آمریکایی- صهیونی متوقف نشد و هم اکنون با پیاده روسازی و تراشیدن کوههای دو طرف، در بخشی از جاده ادامه دارد.

محمد بنده افزود: با بهره برداری از این طرح عمرانی و گردشگری همه ایرانیان می توانند در سفر به هرمز، مسیر اقتدار را هم در خلیج فارس از نزدیک ببینند.

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وی گفت: جاده ویژه پیاده روی و دوچرخه سواری گرداگرد جزیره هرمز ، مشرف به دهانه تنگه هرمز است و این طرح به نماد مقاومت جنوب تبدیل می شود.

طرح ساخت جاده گردشگری دورتادور جزیره هرمز با حدود یک همت اعتبار، در دست اجراست.