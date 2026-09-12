پخش زنده
امروز: -
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: با هدف گذار از کشاورزی سنتی به سمت هوشمندسازی، برنامهای عملیاتی را برای کاهش هزینههای سنگین سوخت و افزایش بهرهوری واحدهای گلخانهای در دستور کار قرار دادهایم که با شناسایی و بهکارگیری فناوریهای نوین، تحولی جدی در زیرساختهای گلخانهای استان یزد ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اکبر شیخعلیشاهی، با تأکید بر ضرورت نوسازی زیرساختهای گلخانهای استان یزد، اظهار داشت: مدیریت دقیق منابع انرژی و نهادهها، اصلیترین مسیر برای افزایش تابآوری اقتصادی گلخانهداران است. وی با اشاره به سهم بالای گرمایش در هزینههای جاری واحدهای تولیدی گفت: یکی از اولویتهای اصلی سازمان، ترویج تجهیزاتی است که بالاترین راندمان حرارتی را دارا باشند. انطباق کورههای هوای گرم با استانداردهای نوین مصرف انرژی، راهکاری اساسی برای کاهش قابلتوجه هزینههای سوخت و افزایش بهرهوری اقتصادی است.
شیخعلیشاهی در ادامه بر اهمیت هوشمندسازی فرآیندها تأکید کرد و افزود: استفاده از سیستمهای اتوماسیون در مدیریت آب و کود، ضایعات نهادهها را به حداقل رسانده و با کاهش خطای انسانی، «دقت در فرآیندهای تولید» را به شکل چشمگیری ارتقا میدهد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق این اهداف و اطمینان از کیفیت تجهیزات، ارزیابی میدانی ویژهای از واحدهای پیشرو صنعتی در اصفهان صورت گرفت تا با بررسی دقیق ظرفیتهای بومی، بهترین راهکارها برای گلخانهداران استان یزد شناسایی و بومیسازی شود. این حضور میدانی، نشاندهنده اراده جدی سازمان برای پیوند دقیق میان تولیدکنندگان توانمند و بهرهبرداران یزدی است تا چالشهای زیرساختی گلخانههای استان یزد با سرعت و دقت بیشتری مرتفع شود.