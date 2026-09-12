به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی محمدرضا قائدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، علی غلامی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، محمد یاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، علیرضا علی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، مهرزاد تحملی رودسری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، محمدرضا رسولی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و غلام باقری مرندی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به مرتبه استادی موافقت شد.

محمدرضا قائدی با مدرک دکتری علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز است که دارای بیش از ۱۲۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

علی غلامی با مدرک دکتری علوم خاک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) است که دارای بیش از ۱۸۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

محمد یاری با مدرک دکتری شیمی آلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر است که دارای بیش از ۹۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

علیرضا علی نژاد با مدرک دکتری مهندسی صنایع عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین است که دارای بیش از ۶۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

مهرزاد تحملی رودسری با مدرک دکتری مهندسی عمران عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه است که دارای بیش از ۷۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

محمدرضا رسولی با مدرک دکتری علوم ارتباطات اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است که دارای بیش از ۱۰۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.

غلام باقری مرندی با مدرک دکتری شیمی آلی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است که دارای بیش از ۷۰ مقاله ISI و علمی و پژوهشی است.